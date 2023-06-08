Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 60 человек
В основном в больницы попадают маломобильные граждане. Какая обстановка в регионе сейчас?
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Число госпитализированных жителей затопленных районов Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской ГЭС, увеличилось до 60 человек. Об этом сообщил вице-губернатор региона Татьяна Кузмич в эфире федерального канала.
«Как правило, это маломобильные граждане», — прокомментировала она.
На данный момент известно о гибели пяти местных жителей. В регионе введен режим ЧС, а также проводятся меры для избежания распространения инфекций.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.
Эвакуация населения продолжается, несмотря на то, что киевский режим не прекращает обстрелы региона. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские нацисты обстреляли пункт вывоза гражданских в Голой Пристани.
Ранее 5-tv.ru писал, что двое погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации. Среди них была беременная женщина.
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