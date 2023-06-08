«Отдыхайте, уважаемые»: Кулеба нахамил Эрдогану по теме расследования подрыва ГЭС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 137 0

Глава МИД Украины Кулеба нахамил в ответ на предложение Эрдогана расследовать ЧП на Каховской ГЭС

«Отдыхайте, уважаемые»: Кулеба нахамил Эрдогану по теме расследования подрыва ГЭС

Фото: JALAL MORCHIDI \ ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

По мнению министра, все это игра в «квазисправедливость».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на его предложение провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС. Такой инцидент произошел во время интервью телеканалу.

По словам Кулебы, его уже «достали» инициаторы расследований, потому что играют в квазисправедливость.

«Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые», — говорит Кулеба.

Также он дал название всем этим расследованиям как «игры в поддавки с русскими».

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС.

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