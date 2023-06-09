Экстренное предупреждение: озера из дождей образовались на улицах Владивостока
Во Владивостоке побит 30-летний рекорд по осадкам
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
Жителям советуют оставаться дома — на побережье надвигается шторм.
Во Владивостоке побит 30-летний рекорд по осадкам. Всего за несколько часов город затопило так, что на улицах образовались озера.
Машины беспомощно дрейфовали, порывы ветра ломали рекламные конструкции, валили деревья. В некоторых местах даже смыло асфальт — причем, именно там, где его совсем недавно заменили.
Сейчас прокуратура проверяет, какого качества были эти работы. И после небольшой передышки столица Приморья, похоже, готовится взять новый рекорд.
Жителям советуют оставаться дома — на побережье надвигается шторм. Экстренное предупреждение действует во всем регионе.
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