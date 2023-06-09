Экстренное предупреждение: озера из дождей образовались на улицах Владивостока

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Во Владивостоке побит 30-летний рекорд по осадкам

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Жителям советуют оставаться дома — на побережье надвигается шторм.

Во Владивостоке побит 30-летний рекорд по осадкам. Всего за несколько часов город затопило так, что на улицах образовались озера.

Машины беспомощно дрейфовали, порывы ветра ломали рекламные конструкции, валили деревья. В некоторых местах даже смыло асфальт — причем, именно там, где его совсем недавно заменили.

Сейчас прокуратура проверяет, какого качества были эти работы. И после небольшой передышки столица Приморья, похоже, готовится взять новый рекорд.

Жителям советуют оставаться дома — на побережье надвигается шторм. Экстренное предупреждение действует во всем регионе.

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