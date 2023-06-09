Власти Херсонской области заявили об угрозе обмеления Каховского канала

Уровень воды в водохранилище продолжает падать. Как с этим борются власти?
Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
Уровень воды в Каховском водохранилище после прорыва ГЭС продолжает падать. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала и, вследствие этого, — угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа (4 тысячи человек)», — написал он.
Между тем Сальдо дал поручение организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин держит всю ситуацию по Каховской ГЭС под контролем.
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