Сокрушительное фиаско: на Западе заметили провалы в контрнаступлении ВСУ
CNN: ВСУ понесли большие потери в ходе контрнаступления
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut; 5-tv.ru
Российская армия хорошо подготовилась и оказывает ожесточенное сопротивление.
То, что Украина терпит поражение в так широко анонсируемом контрнаступлении, уже заметили и на Западе. Американский канал CNN сообщает, что ВСУ понесли большие потери личного состава и техники.
Российская армия хорошо подготовилась и оказывает ожесточенное сопротивление. Удар может оказаться еще более сокрушительным для Киева.
Издание Politico пишет, что провал операции ставит под угрозу дальнейшую поддержку от США. Также журналисты отмечают, что на кону стоит репутация американского президента Джо Байдена.
Республиканцы уже активно пытаются приостановить финансирование киевского режима. Поэтому Байден поспешно анонсировал новый пакет военной помощи Украине. По предварительным данным, в него войдут ракеты для системы Patriot и ЗРК Hawk на два миллиарда долларов.
- 9 июн
- Три ударных беспилотника ВСУ были перехвачены у Запорожской АЭС
- 9 июн
- «Три к одному»: Путин заявил о значительных потерях ВСУ за последние дни
- 9 июн
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 млрд долларов
- 9 июн
- В обстрелянном ВСУ пансионате были эвакуированные после ЧС на Каховской ГЭС
- 9 июн
- В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
- 9 июн
- В Белгороде на офисное здание упал беспилотник
- 9 июн
- Ополченцу ДНР Роману Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
- 9 июн
- Этого не избежать? Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на Черное море
- 9 июн
- Бельгия поставит Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро
- 9 июн
- В МАГАТЭ объявили о запуске программы помощи Украине
Читайте также
31%
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?