Сокрушительное фиаско: на Западе заметили провалы в контрнаступлении ВСУ

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CNN: ВСУ понесли большие потери в ходе контрнаступления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Российская армия хорошо подготовилась и оказывает ожесточенное сопротивление.

То, что Украина терпит поражение в так широко анонсируемом контрнаступлении, уже заметили и на Западе. Американский канал CNN сообщает, что ВСУ понесли большие потери личного состава и техники.

Российская армия хорошо подготовилась и оказывает ожесточенное сопротивление. Удар может оказаться еще более сокрушительным для Киева.

Издание Politico пишет, что провал операции ставит под угрозу дальнейшую поддержку от США. Также журналисты отмечают, что на кону стоит репутация американского президента Джо Байдена.

Республиканцы уже активно пытаются приостановить финансирование киевского режима. Поэтому Байден поспешно анонсировал новый пакет военной помощи Украине. По предварительным данным, в него войдут ракеты для системы Patriot и ЗРК Hawk на два миллиарда долларов.

Тема:
Спецоперация
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