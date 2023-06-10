Как российские силы ПВО сбивают ракеты Storm Shadow
Попасть по таким целям крайне сложно — ракеты летят на сверхнизкой высоте, огибая все естественные препятствия.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российская армия разгромила ВСУ, которые в очередной раз пытались перейти в контрнаступление.
Украинские боевики предприняли четыре атаки на Южно-Донецком направлении и еще две — на Запорожском. Как рассказали в нашем Минобороны, противник был отброшен с большими потерями — около 700 человек личного состава, 35 танков и еще три десятка бронированных машин.
Кроме того, ночью Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по украинским складам боеприпасов, вооружения и техники, в том числе беспилотников. И это значительно нарушило снабжение ВСУ.
Националисты также обстреляли детскую базу отдыха в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщили местные власти. Предположительно, боевики использовали три ракеты Storm Shadow. Одну из них сбила ПВО. Есть ли пострадавшие — мы выясняем.
Ранее российским ПВО удалось сбить еще две такие же ракеты. Об этом рассказали в Минобороны. Попасть по таким целям крайне сложно — ракеты летят на сверхнизкой высоте, огибая все естественные препятствия. Но наши зенитчики уже знают, как их перехватить.
Кирилл Ольков увидел виртуозную работу защитников неба.
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