США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 млрд долларов
Что американская сторона решила передать киевскому режиму?
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. Как сообщили в Пентагоне, туда войдет оборудование в сфере воздушной обороны и амуниция.
Так, в списке — системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
«Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами для предоставления Украине возможностей для обеспечения как ее срочных потребностей на поле боя, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении ведомства.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бельгия приняла решение поставить Украине боеприпасы калибра 105 миллиметров.
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