Видео: ВСУ ударили ракетами по пунктам временного размещения в Херсонской области
ВСУ ударили ракетами по пунктам временного размещения в Херсонской области
Фото, видео: 5-tv.ru
В специальную зону эвакуировали людей, пострадавших из-за подтоплений после разрушения плотины Каховской ГЭС. Сначала Киев уничтожил дамбу, а теперь обстрелял выживших.
Боевики ВСУ нанесли удар ракетами по строящейся рекреационной зоне на Арабатской стрелке в Херсонской области. Видео с последствиями на месте происшествия снял корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
На кадрах видно, что на месте удара разгорается пламя и поднимается огромный столб дыма. Перед этим было слышно как минимум пять громких хлопков, рассказал корреспондент журналист. По его словам, часть этих звуков могли быть следствием работы ПВО. Одна ракета наверняка попала в здание.
На Арабатской стрелке были организованы пункты временного размещения. Сюда привозили жителей Херсонской области, которые пострадали в результате подтопления своих населенных пунктов после разрушения плотины Каховской ГЭС.
Предположительно, украинские боевики выпустили ракеты по рекреационной зоне около пяти утра. Для этого были использованы британские ракеты большой дальности Storm Shadow.
Две из них, по предварительным данным, удалось сбить системе ПВО группировки «Днепр». Однако еще две упали в районе пунктов временного размещения людей.
Пока известно, что в результате атаки националистов ВСУ погибла одна женщина. К сожалению, со временем число жертв может увеличиться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли детскую базу отдыха в Геническом районе. Там оказалось много детей, стариков и женщин, эвакуированных после ЧП на Каховской ГЭС.
- 10 июн
- На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
- 10 июн
- Как российские силы ПВО сбивают ракеты Storm Shadow
- 9 июн
- Боевики ВСУ из минометов обстреливают лодки российских спасателей под Херсоном
- 9 июн
- Украинские боевики попытались атаковать административный квартал Луганска
- 9 июн
- Сальдо: атака ВСУ на детский лагерь — подтверждение бесчеловечности властей Киева
- 9 июн
- Путин заявил о начале украинского наступления. Главное
- 9 июн
- Три ударных беспилотника ВСУ были перехвачены у Запорожской АЭС
- 9 июн
- Сокрушительное фиаско: на Западе заметили провалы в контрнаступлении ВСУ
- 9 июн
- «Три к одному»: Путин заявил о значительных потерях ВСУ за последние дни
- 9 июн
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 млрд долларов
Читайте также
72%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?