Эвакуированные из подтопленных после ЧС на Каховской ГЭС районов Херсонской области жили в пансионате на Арабатской стрелке под Геническом, который обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в администрации региона в Telegram-канале.

«На Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты», — говорится в сообщении.

Также известно, что в местных пансионатах находятся не только эвакуированные жители Херсона, но и спасшиеся от последствия разрушений Каховской ГЭС дети, женщины и старики.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинские боевики обстреляли детскую базу отдыха в Геническом районе.