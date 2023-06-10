Наши герои: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 490 0

Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Несмотря на попытки украинского наступления, российские бойцы быстро дают отпор врагу. В Победе не сомневается никто!

Украинские террористы не оставляют попыток наступления. Между тем, российская армия ведет такую тактику, при которой враг не имеет никаких шансов!

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчета 120-мм миномета одного из подразделений Южного военного округа. Миномет может стрелять практически любыми видами мин. Они способны уничтожать огневые точки и позиции украинских боевиков, легкобронированную технику.

Также расчеты минометов ведут борьбу со снайперами. Цели для работы указываются разведчиками, корректировка огня ведется с воздуха при помощи БПЛА. При выполнении огневых задач расчет в течение суток несколько раз меняет позицию.

Кроме того, российское оборонное ведомство показало боевую работу расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» по уничтожению живой силы противника на юге Северского направления в зоне СВО.

Ежедневно артиллеристы-десантники ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наши подразделения. Применение фугасных, осколочно-фугасных, а также высокоточных боеприпасов позволяет нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии.

Путин заявил о начале украинского наступления. Главное

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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