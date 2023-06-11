Ударные дроны уничтожили опорник ВСУ — видео от первого лица

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Игорь Рязов
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В Минобороны РФ показали уничтожение опорника ВСУ ударными дронами на видео от первого лица

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны РФ показали, как беспилотники громят позиции украинских националистов.

Российские ударные дроны уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Видео от первого лица с приближением беспилотников к цели опубликовало Минобороны РФ.

«Ударные беспилотники громят позиции противника на запорожском направлении. Операторы БПЛА вскрыли расположение опорного пункта противника и применили ударные дроны», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

На кадрах видно, как снаряженные взрывчаткой беспилотники в течение нескольких секунд пикируют в занятый украинскими националистами окоп. После попадания точно в цель происходит мощный взрыв.

В последние дни ситуация на запорожском направлении резко активизировалась. Боевики ВСУ пытаются здесь наступать, однако терпят лишь поражения и вынужденно мирятся с большими потерями.

Как сообщал 5-tv.ru, на большие потери ВСУ на запорожском направлении обратили внимание даже в США. Экс-сотрудник Пентагона отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилась новость с фронта.

Тема:
Спецоперация
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