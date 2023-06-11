В Минобороны РФ показали уничтожение опорника ВСУ ударными дронами на видео от первого лица
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ
В Минобороны РФ показали, как беспилотники громят позиции украинских националистов.
Российские ударные дроны уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Видео от первого лица с приближением беспилотников к цели опубликовало Минобороны РФ.
«Ударные беспилотники громят позиции противника на запорожском направлении. Операторы БПЛА вскрыли расположение опорного пункта противника и применили ударные дроны», — рассказали в российском оборонном ведомстве.
На кадрах видно, как снаряженные взрывчаткой беспилотники в течение нескольких секунд пикируют в занятый украинскими националистами окоп. После попадания точно в цель происходит мощный взрыв.
В последние дни ситуация на запорожском направлении резко активизировалась. Боевики ВСУ пытаются здесь наступать, однако терпят лишь поражения и вынужденно мирятся с большими потерями.
Как сообщал 5-tv.ru, на большие потери ВСУ на запорожском направлении обратили внимание даже в США. Экс-сотрудник Пентагона отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилась новость с фронта.
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