«Искажение истинной картины»: Польша открестилась от подрывов «Северных потоков»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Жарин назвал обвинение Польши в подрывах «Северных потоков» информационным шумом

«Искажение истинной картины»: Польша открестилась от подрывов «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Северный поток

В республике считают, что журналисты решили поднять очередную волну информационного шума вокруг Nord Stream.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опровергнул причастность Варшавы к подрывам нитей российских газопроводов «Северный поток». В своем аккаунте в Twitter он написал, что подобные заявления появляются для создания информационного шума.

По словам Жарина, обвинения в адрес Польши являются безосновательными. Он отметил, что вокруг российских трубопроводов строятся многочисленные теории и гипотезы. В этой связи, уточнил он, американские журналисты пытаются исказить истинную картину произошедшего.

«Это напоминает тактику информационного шума», — прокомментировал он в личном блоге.

Ранее в газете Wall Street Journal появился в материал, в котором со ссылкой на немецких следователей сообщалось об изучении доказательств причастности Варшавы к подрыву «Северных потоков». Авторы указали на то, что Польша якобы являлась логистическим и финансовым центром диверсии.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее, писал 5-tv.ru, Патрушев заявил, что англосаксы избегают ответа на вопрос о заказчиках диверсий на «Северных потоках».

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