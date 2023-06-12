Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони

Политик скончался в больнице Сан-Раффаэле
Фото: www.globallookpress.com / k55
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони. Соответствующее сообщение появилось на сайте президента России.
Путин подчеркнул, что с именем Берлускони связаны важнейшие события новейшей истории Италии. Президент также отметил, что премьер-министр всегда думал о своей стране и ставил национальные интересы превыше всего.
«Он очень многое сделал для экономического и социального развития страны, для упрочения ее позиций в Европе и на мировой арене. Он по праву считался патриархом итальянской политики и пользовался высоким международным авторитетом», — отметил глава России.
В заключение президент назвал Берлускони своим большим другом. Путин выделил его мудрость, а также способность принимать взвешенные решения.
«Одним ярким политиком стало меньше»: Карасин о смерти Берлускони
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Незадолго до смерти политик лечился от пневмонии.
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