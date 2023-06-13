Илон Маск назвал немецкие Leopard 2 предельно уязвимыми танками

Американский предприниматель Илон Маск назвал немецкие танки Leopard 2 легко уязвимыми. Так он прокомментировал в Twitter слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника касательно того, что Киеву нужно больше бронированных боевых машин.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковыми средствами и наземными минами», — написал Маск.

Бизнесмен также прокомментировал позицию Запада касательно передачи вооружения Киеву. По словам Маска, передача танков должна либо вовсе прекратиться, либо их должно быть гораздо больше.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск раскритиковал заявление Пентагона об отправке на Украину очередной партии военной помощи. Бизнесмен задался вопросом, к чему может привести конфликт, если Запад продолжит эскалацию. Он призвал перестать выдавать желаемое за действительное и взглянуть правде в глаза.