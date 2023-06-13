Власти Курской области сообщили об обстреле двух приграничных поселков

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Курский губернатор Старовойт: Глушково и Теткино попали под обстрел ВСУ

Власти Курской области сообщили об обстреле двух приграничных поселков

Фото: Telegram / Роман Старовойт

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Тема:
Спецоперация

Все подробности губернатор планирует сообщить чуть позже. Однако что уже известно?

С раннего утра 13 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают два российских приграничных поселка — Теткино и Глушково. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Эти поселки находятся в Глушковском районе.

«На данный момент в Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Обстрел нарушил газо- и электроснабжение, а также повредил автомобиль», — написал Старовойт.

Также, по его словам, в поселке Глушково были повреждены несколько домов, а ВСУ все еще продолжают вести обстрел района.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении.

Власти Курской области сообщили об обстреле двух приграничных поселков

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Фото: Telegram / Роман Старовойт

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Фото: Telegram / Роман Старовойт

3/4

Фото: Telegram / Роман Старовойт

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Фото: Telegram / Роман Старовойт

Тема:
Спецоперация
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