Власти Курской области сообщили об обстреле двух приграничных поселков
Курский губернатор Старовойт: Глушково и Теткино попали под обстрел ВСУ
Фото: Telegram / Роман Старовойт
Все подробности губернатор планирует сообщить чуть позже. Однако что уже известно?
С раннего утра 13 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают два российских приграничных поселка — Теткино и Глушково. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Эти поселки находятся в Глушковском районе.
«На данный момент в Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Обстрел нарушил газо- и электроснабжение, а также повредил автомобиль», — написал Старовойт.
Также, по его словам, в поселке Глушково были повреждены несколько домов, а ВСУ все еще продолжают вести обстрел района.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении.
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