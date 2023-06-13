На Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Helsingin Sanomat: 30-летний гражданин Финляндии убит в ходе боевых действий на Украине

На Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Что еще известно об иностранном наемнике?

Гражданин Финляндии убит в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Уточняется, что он был наемником, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Также в статье говорится, что это может быть первым смертельным случаем среди финских наемников.

Все, что известно на данный момент: 30-летний мужчина участвовал в боях за Артемовск и (по официальной версии) оказывал медицинскую помощь. Его имя и другие подробности ликвидации наемника не раскрываются.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком.

Тема:
Спецоперация
13 июн
В США заявили о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley
13 июн
Минобороны опубликовало кадры захваченных танков Leopard в зоне спецоперации
13 июн
После прорыва Каховской ГЭС нашли тело еще одного погибшего
13 июн
Власти Курской области сообщили об обстреле двух приграничных поселков
13 июн
Российские бойцы отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении
13 июн
Илон Маск назвал немецкие Leopard 2 предельно уязвимыми танками
13 июн
Бойцы отряда «Алания» срывают все попытки наступления ВСУ на ореховском направлении
13 июн
За храбрость и самоотверженность: Путин наградил бойцов в госпитале Вишневского
13 июн
Высший пилотаж: лучшее видео из зоны СВО
13 июн
Боевики ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard 2
+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

11:51
Крупный пожар вспыхнул на территории промзоны в Санкт-Петербурге
11:45
Окунь возвращается: в России захотели возродить известный автомобильный бренд
11:42
В США заявили о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley
11:36
Площадь пожара на московском «Садоводе» увеличилась до 20 квадратных метров
11:31
Ценовой скачок: ФАС проверит причины роста стоимости стройматериалов
11:29
На Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
Бьянка о своих кулинарных способностях: «Могу яйца сварить»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео