На Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ

Что еще известно об иностранном наемнике?

Гражданин Финляндии убит в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Уточняется, что он был наемником, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Также в статье говорится, что это может быть первым смертельным случаем среди финских наемников.

Все, что известно на данный момент: 30-летний мужчина участвовал в боях за Артемовск и (по официальной версии) оказывал медицинскую помощь. Его имя и другие подробности ликвидации наемника не раскрываются.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком.