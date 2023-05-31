В Кремле прокомментировали предложение о введении военного положения

Песков: введение военного положения — полностью прерогатива высшей федеральной власти
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
Предложения о введении специального режима в России возникли на фоне участившихся провокаций и попыток терактов со стороны киевских властей.
Некоторые политики после атаки украинских дронов на Москву выступили с предложением ввести военное положение в стране. Представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подобные инициативы.
«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких рассуждений не ведется, никаких решений не принималось», — заметил Песков.
Самым ярким в информационном поле подобным предложением стали высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что «киевское нацистское руководство» принимает решения, которые все больше говорят об использовании террористических методов. Так он прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву.
Рано утром в нескольких районах Москвы были сбиты украинские беспилотники. Большая их часть — пять из восьми — были сбиты еще в Подмосковье. Факты падения беспилотных летальных аппаратов на здания в Москве расследуют в Следственном комитете. Всего от атаки дронов пострадало два человека. Их ранения незначительны. Также пострадали исключительно мирные объекты — жилые многоэтажки. Последствия атаки были оперативно устранены.
Кстати, Киев не скрывает, что стоит за попыткой атаки российской столицы. После того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как сенатор от ДНР Никонорова высказалась об атаке беспилотников на Москву.
- 31 мая
- «Ползучее контрнаступление»: как на Украине начинается оживление в рядах ВСУ
- 31 мая
- «Мужество нужно отмечать»: Песков о предложении присвоить Луганску и Донецку звание городов-героев
- 31 мая
- Осуждение и поощрение: как на Западе отреагировали на атаку БПЛА на Москву
- 31 мая
- Минобороны РФ: самые ожесточенные бои ведутся в Авдеевке
- 31 мая
- ВСУ лишились последнего боевого корабля после высокоточного удара ВКС РФ
- 31 мая
- ВС РФ уничтожили украинский корабль «Юрий Олефиренко» в порту Одессы
- 31 мая
- Ни для кого не секрет: как Украина создает угрозу катастрофы на Запорожской АЭС
- 31 мая
- Мишустин: предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд СВО
- 31 мая
- Число погибших при обстреле Карпат в ЛНР возросло до пяти человек
- 31 мая
- Владимир Машков передал оборудование и реквизит для Донецкой Муздрамы
Читайте также
93%
0.63 86.51
0.61
Нашли ошибку?