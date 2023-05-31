В Кремле прокомментировали предложение о введении военного положения

Предложения о введении специального режима в России возникли на фоне участившихся провокаций и попыток терактов со стороны киевских властей.

Некоторые политики после атаки украинских дронов на Москву выступили с предложением ввести военное положение в стране. Представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подобные инициативы.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких рассуждений не ведется, никаких решений не принималось», — заметил Песков.

Самым ярким в информационном поле подобным предложением стали высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что «киевское нацистское руководство» принимает решения, которые все больше говорят об использовании террористических методов. Так он прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву.

Рано утром в нескольких районах Москвы были сбиты украинские беспилотники. Большая их часть — пять из восьми — были сбиты еще в Подмосковье. Факты падения беспилотных летальных аппаратов на здания в Москве расследуют в Следственном комитете. Всего от атаки дронов пострадало два человека. Их ранения незначительны. Также пострадали исключительно мирные объекты — жилые многоэтажки. Последствия атаки были оперативно устранены.

Кстати, Киев не скрывает, что стоит за попыткой атаки российской столицы. После того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сенатор от ДНР Никонорова высказалась об атаке беспилотников на Москву.