Тропический ливень обрушился на Керчь: подтоплены дороги и жилые дома
Тропический ливень обрушился на Керчь
Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/ytatljh; 5-tv.ru
Несколько дорог буквально ушли под воду. Непогода настигла и другие регионы страны.
Ливни этой ночью обрушились на Керчь. В считанные минуты по улицам города хлынули мощные потоки воды. Затопило несколько дорог. Местами колеса автомобилей полностью оказывались в воде. Из-за непогоды залило подвалы и подъезды. В некоторых домах настоящие водопады текли прямо по стенам квартир. Жители пытались ликвидировать последствия ливня всеми подручными средствами.
Непогода бушует и в Краснодарском крае. В Армавире за час выпала полумесячная норма осадков. Из-за подтопления коммунальные службы перекрыли несколько городских тоннелей. В одном из районов из берегов вышла река Уруп. Бурлящие потоки заполнили улицы станицы Удобной.
Ливни накрыли и Карачаево-Черкессию. В республике дожди размыли переправу через горную реку. Дорога вела к одной из местных достопримечательностей — Дуккинским озерам. Теперь проехать на автомобиле туда невозможно.
- 13 июн
- В Москве ожидается потепление до плюс 28 градусов
- 9 июн
- Экстренное предупреждение: озера из дождей образовались на улицах Владивостока
- 9 июн
- Регионы предупредили о прохладной погоде в праздничные выходные
- 9 июн
- Метр осадков за сутки: жуткий ливень оставил 500 домов во Владивостоке без света
- 8 июн
- Движение перекрыто: оползни блокировали ряд дорог в Дагестане
- 7 июн
- Сметает все на своем пути: недалеко от Баку произошло природное бедствие
- 7 июн
- Мощные дожди затопили посадочные полосы в Португалии, остановив авиасообщение
- 7 июн
- Утепляться и согреваться: москвичам пообещали аномально холодные выходные
- 5 июн
- Водопады из квартир: на Турцию обрушились ливни
- 5 июн
- Как уберечь здоровье в жару — рекомендации врачей и экспертов МЧС
Читайте также
51%
1.00 90.39
1.38
Нашли ошибку?