Оставили попытки наступления: российские бойцы загнали ВСУ в окопы

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МО РФ: российские войска уничтожили позиции ВСУ, с которых обстреливали Белгородскую область

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Некоторые националисты в страхе бросают позиции и пускаются в бега.

ВСУ не оставляют попытки контрнаступления в зоне спецоперации. Наиболее «горячей» остается ситуация на запорожском направлении. После серии российских ударов противник оставили попытки продвижения и перешел к окопным боям. В ходе атаки наша пехота забрасывает укрепления и блиндажи киевских формирований гранатами. Некоторые боевики оставляют свои позиции, бегут с поля боя. Отступающих накрывают шквальным огнем российские артиллеристы.

В другом районе линии соприкосновения несколько экипажей вражеских БМП сдались в плен, после удара по ним наших подразделений.

Российские артиллеристы эффективно отработали и по позициям, откуда украинские формирования бьют по российской территории, в частности — Белгородскую область. Точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 бойцы уничтожили вражеские орудия, противник понес большие потери. Выявлять цель и корректировать огонь помогали беспилотники.

Тема:
Спецоперация
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