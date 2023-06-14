«Увести за Харьков»: как Россия может создать «санитарную зону» на Украине

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 58 0

Генерал-майор в отставке Тутрин: России необходимо увести ВСУ за Харьков для создания санитарной зоны

«Увести за Харьков»: как Россия может создать «санитарную зону» на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников

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Тема:
Спецоперация

Военный уверен, что высокоточные дальнобойные системы ВС РФ все равно достанут противника.

Если атаки ВСУ на российскую территорию продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания санитарной зоны на Украине. Об этом на встрече с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин.

Для создания «санитарной зоны» на Украине, воплощение которой допустил президент России Владимир Путин, можно отодвинуть ВСУ за Харьков. Об этом заявил в беседе с изданием URA.RU председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор в отставке Николай Тутрин.

Отставной офицер пояснил, что «санитарная зона» предполагает собой смещение украинских вооружений, чтобы они не могли достигать территорий России.

«Отодвинуть линию фронта, чтобы все дальнобойные системы ушли с зоны поражения нашей территории. Сдвинуть внутрь их территории. Увести куда-нибудь за Харьков, чтобы не было проблем. Потому что наши высокоточные дальнобойные системы достанут в любом месте любого противника», — добавил эксперт.

Это означает, что снаряды ВСУ потеряют возможность попадать в города Донбасса, Белгородскую, Курскую и другие приграничные области, заключил Тутрин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы загнали ВСУ в окопы.

Тема:
Спецоперация
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