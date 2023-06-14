Российскую делегацию не позвали на похороны экс-премьера Италии Берлускони

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Помощник президента Ушаков: российскую делегацию не пригласили на похороны Берлускони в Италии

Российскую делегацию не позвали на похороны экс-премьера Италии Берлускони

Фото: www.globallookpress.com / Rich

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Это несмотря на то, что Владимир Путин искренне скорбит.

Российскую делегацию не пригласили на похороны экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на ПМЭФ-2023 в Петербурге.

По его словам, президент России Владимир Путин искренне скорбит по поводу кончины политика и его с ним связывают не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба.

«Как вы знаете, президент направил соболезнования и президенту итальянской республики, и плюс выступил со специальным комментарием, в котором подчеркнул особую роль Берлускони, в том числе в контексте развития отношений между Россией и Италией», — заявил Ушаков.

Он напомнил, что панихида в миланском соборе пройдет сегодня около 15:00 по итальянскому времени.

«Мы не знаем еще относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали», — заключил Ушаков.

Похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в соборе Дуомо в МиланеПохороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в соборе Дуомо в Милане. Фото: Reuters / YARA NARDI

Траурная церемония прошла на вилле экс-премьера, но в целях безопасности доступ на нее был разрешен только родным и близким.

Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни. Незадолго до этого он был госпитализирован в больницу с низким уровнем кислорода в крови. Вероятной причиной смерти мог стать миеломоноцитарный лейкоз. Церемония прощания с политиком состоится 14 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как наследство Берлускони оценили в несколько миллиардов евро.

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