В «Сбере» рассказали о 8,6 миллиона мошеннических звонках в сутки

Телефонные мошенники совершают около 8,6 миллиона звонков за одни сутки. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В последнее время мы фиксируем тренд на увеличение количества телефонных звонков со стороны мошенников. Если говорить сухими цифрами статистики, то такое увеличение составляет 1,7 раза за год. Сегодня мы зафиксируем в среднем в России таких звонков за сутки 8,6 миллиона», — рассказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, каждый день против россиян активно работают около 180–200 тысяч преступников, которые организованы в мошеннические кол-центры. Подавляющее большинство кол-центров находятся на территории Украины, отметил Кузнецов.

«Возможно, это бизнес с государственным участием, поскольку во всех этих схемах участвуют некие спецслужбы. Мы фиксируем создание специальной высокопрофессиональной инфраструктуры, которая предоставляет сервисы для тех, кто желает заниматься такого рода „бизнесом“. К сожалению, тренд на увеличение количества телефонных звонков растет», — сказал зампред правления «Сбера».

Кузнецов отметил, что самым эффективным способом борьбы с мошенничеством является повышение киберграмотности. Кроме того, банки проводят активные действия, чтобы ввести технические ограничения на злоумышленников.

«В Сбербанке создана одна из самых эффективных систем в мире. Это так называемый фронт мониторинга. Наша система научилась выявлять не менее 99,6% мошеннических телефонных звонков и останавливают любые операции, если такие случаются», — отметил он.

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