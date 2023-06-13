«Били HIMARS»: Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС

Глава государства отметил, что киевский режим целенаправленно и многократно бил по гидроэлектростанции.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в трагедии на Каховской ГЭС виновата украинская сторона. По его словам, Киев предпринимал попытки атаковать гидроэлектростанцию на Днепре неоднократно. Об этом глава страны сообщил во время общения с военными корреспондентами.

«Ну, кто виновен — понятно, украинская сторона стремилась к этому. <…> Но они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС», — прокомментировал он.

Путин отметил, что в преддверии разрушения дамбы Каховской ГЭС не поступало данных о крупных взрывах в районе расположения объекта. Однако украинские террористы предпринимали попытки атаковать гидроэлектростанцию с помощью западного оружия ранее.

Президент предположил, что ВСУ могли сделать «закладку» на плотине или в последний раз ударили по ней с использованием более сильного оружия, что в результате и привело к трагедии.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Украинские нацисты продолжают обстреливать регион. Целями они зачастую выбирают пункты размещения эвакуированных граждан, несмотря на то, что в местах скопления мирных жителей нет ни военных, ни танков, ни оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в затопленной Херсонской области увеличилось до 17.