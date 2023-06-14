Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в Запорожской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Балицкий назвал начало наступления ВСУ неэффективным

Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация ПМЭФ 2023

Линия фронта на этом направлении серьезно укреплена российскими бойцами.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось продвинуться на запорожском направлении даже в серой зоне, не занятой ни одной из сторон конфликта. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Враг не продвинулся ни на шаг», — сообщил он о ситуации в регионе РИА Новости.

Серой зоной Балицкий называет район Малых Щербаков. По его словам, вокруг населенного пункта на Времевском выступе на стыке Запорожской области и ДНР сейчас ведутся активные боестолкновения. На границе регионов российскими бойцами был серьезно укреплен фронт.

Балицкий также указал, что ВСУ несут на запорожском направлении большие потери — в живой силе и военной технике. По его словам, боевики начали отказываться идти в бой.

«Мы слышали их радиообмены. Мы на их частотах тоже работаем. Очень неубедительно, очень нерешительно вели себя, не хотели идти в наступление, вплоть до слез», — рассказал Балицкий.

Он добавил, что наступление националистов не дало им никаких продвижений, действия противника он назвал неэффективными.

«Противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях. <…> Очень некачественно и неэффективно», — заключил Балицкий.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что украинская сторона начала анонсированное контрнаступление в зоне СВО. Он указал, что ВС РФ эффективно удается отражать наступательные действия противника, не оставляя ему шансов на реализацию поставленных задач.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области подсчитали стоимость восстановления Каховской ГЭС.

Тема:
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