Маневренный и сверхнадежный Ка-52: лучшее видео из зоны СВО

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.
Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах — боевая работа штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив их замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.
На следующих кадрах уже показана работы экипажей вертолетов Ка-52. В ходе спецоперации они выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, авиационной поддержки подразделений.
На видео запечатлен момент их очередного вылета. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и военной технике ВСУ.
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