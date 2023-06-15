«Мы не ожидали»: ПВО в ЛНР эффективно справляется с «умными» Storm Shadow

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Пасечник: системы ПВО в ЛНР эффективно справляются с ракетами Storm Shadow

«Мы не ожидали»: ПВО в ЛНР эффективно справляется с «умными» Storm Shadow

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация ПМЭФ 2023

Натовские крылатые ракеты обладают особенностью — самостоятельно выбирают траекторию движения. Однако российские силы сумели подобрать к ним подход.

Российские системы ПВО в Луганской народной республике эффективно отражают атаки ракет западного производства Storm Shadow. Об этом врио главы ЛНР сообщил в интервью агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Пасечник отметил, что за последние дни в регионе было ликвидировано много Storm Shadow, несмотря на их «интеллектуальность». По словам врио главы ЛНР, данные ракеты достаточно непредсказуемы и самостоятельно выбирают траекторию полета к цели.

«Первоначально, когда были применены ракеты Storm Shadow, мы не ожидали ударов именно с таких направлений. <…> Они зашли к нам с тыла», — прокомментировал он.

Сейчас атаки с помощью западных снарядов успешно подавляются. По словам Пасечника, только за минувшие пару дней с помощью систем противовоздушной обороны было ликвидировано значительное число ракет. Он отметил, что 14 и 13 июня не было зафиксировано прилетов на территорию региона.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Запорожской области сообщили, что ВСУ не смогли продвинуться ни на шаг в «серой зоне» в рамках своего наступления.

Тема:
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