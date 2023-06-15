В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских Су-27 в ДНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

В воздухе над Донецкой народной республикой развернулся воздушный бой.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны сообщили о ликвидации российскими силами двух украинских самолетов Су-27 в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенат Игорь Конашенков в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

По его словам, российская истребительная авиация ВКС сбила летательное судно ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР. Второе было уничтожено силами противовоздушной обороны в районе Краматорска.

Кроме того, как рассказали в военном ведомстве, в воздухе над республикой были перехвачены пять снарядов систем залпового огня. Среди них были западные снаряды HIMARS, а также «Ураган» из арсенала украинских нацистов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ПВО в ЛНР эффективно справляется с «умными» Storm Shadow.

Тема:
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