Росимущество и «Россети» договорились о сотрудничестве в области цифровых сервисов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Соглашение позволит повысить эффективность управления объектами недвижимости, а также перевести в электронный вид сотрудничество организаций.

Росимущество и «Россети» договорились о сотрудничестве в области цифровых сервисов

Фото: Telegram / Россети

Тема:
ПМЭФ 2023

В рамках ПМЭФ было подписано соглашение между Федеральным агентством по управлению имуществом и ПАО «Россети». Документ касается использования электронного сервиса «Личный кабинет Заявителя/Арендатора» в отношении находящегося в федеральной собственности имущества, полномочия собственника по которому осуществляет агентство. Это часть государственной информационной системы «Федеральное имущество онлайн», запущенной в 2022 году на цифровой платформе «ГосТех».

«Мы переводим взаимодействие с ПАО „Россети“ в цифру и поднимаем его на новый качественный уровень. Повысится эффективность использования федерального имущества, сократятся сроки, а сама процедура станет максимально прозрачной», — отметил руководитель Федерального агентства по управлению имуществом Вадим Яковенко.

В сообщении отмечается, что в «Личном кабинете» пользователи могут подать заявления об аренде земельных участков, подписывать и направлять на регистрацию договоры аренды и купли-продажи, соглашения об установлении сервитутов. Кроме того, новый сервис позволяет в режиме онлайн получать информацию о текущих начислениях по заключенным договорам, вести взаиморасчеты и реагировать на наиболее востребованные запросы арендаторов с обменом юридически значимыми сообщениями.

«Росимущество — одно из первых ведомств, разместивших свою информационную систему на цифровой платформе «ГосТех». Доступ к новым сервисам позволяет максимально быстро и эффективно решать вопросы по находящемуся в федеральной собственности имуществу, что очень важно для такой крупной инфраструктурной компании как ПАО «Россети», — обратил внимание Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Россети» открыли три новых энергообъекта в Петербурге.

Тема:
ПМЭФ 2023
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