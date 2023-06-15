Банк «РОССИЯ» и «Сириус» подписали соглашение о сотрудничестве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве по инвестиционным проектам.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Банк «РОССИЯ», Образовательный фонд «Талант и успех» и Федеральная территория «Сириус» в четверг, 15 июня, заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Цель документа — реализация образовательных программ совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус». Соглашение со стороны Банка «РОССИЯ» подписали председатель правления Михаил Клишин, со стороны «Сириуса» — председатель совета федеральной территории, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве по инвестиционным проектам, направленным на реализацию целей развития «Сириуса».

«Это не только образование и наука, это поддержка подрастающего поколения. Потому что мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы молодежь у нас была грамотная, умная, и правильно ориентированная. А ровно такие программы, которые, в частности, ведет и „Сириус“, и не только „Сириус“, помогают подрастающее поколение воспитывать правильно и быть спокойными в этом смысле, извините за громкие слова, за то, что подрастающее поколение в нашей стране будет достойно своих отцов, дедов. Я не сомневаюсь, что это получится», — заявил Клишин по итогам подписания документа.

Специалисты банка будут оказывать поддержку программам подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере финансовой математики, финансовой безопасности, информационных и финансовых технологий. Также банк планирует участвовать в финансировании проектов фонда и его инвестиционных программ.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Тема:
ПМЭФ 2023
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