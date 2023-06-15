Песков заявил, что Подоляк вряд ли знает о начале контрнаступления ВСУ
В Кремле отреагировали на слова советника офиса Зеленского о том, что киевский режим еще не перешел в полное наступление.
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не является министром обороны, поэтому вряд ли знает подробности о начале контрнаступления киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — отметил представитель Кремля.
Прежде Подоляк заявил, что киевский режим якобы еще не начал контрнаступление, а только тестирует возможности.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что украинская сторона начала анонсированное контрнаступление в зоне СВО. Он указал, что ВС РФ эффективно удается отражать наступательные действия противника, не оставляя ему шансов на реализацию поставленных задач.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ не удалось продвинуться на запорожском направлении даже в серой зоне, не занятой ни одной из сторон конфликта.
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