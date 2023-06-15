Ленобласть и «ВКонтакте» создадут единую экосистему цифровых сервисов

Ключевая задача — объединить все региональные цифровые сервисы в одну экосистему.
Фото: vk.com
Ленинградская область совместно с крупнейшей социальной сетью в России и странах СНГ «ВКонтакте» создаст экосистему цифровых сервисов региона. Соответствующее соглашение на ПМЭФ — 2023 подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании «ВКонтакте» Марина Краснова.
«Представлять компанию не надо: думаю, что, как и я, вы все здесь активные пользователи сети „ВКонтакте“. Наша цель, как органов государственной власти, как правительства быстро развивающегося региона — это создание и развитие экосистемы цифровых сервисов Ленинградской области. Это сложный проект, он подразумевает создание единого каталога цифровых сервисов для граждан, и, конечно же, в нем будут задействованы наши профильные основные комитеты: здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты», — пояснил глава региона.
По его словам, ключевая задача — объединить все региональные цифровые сервисы в одну экосистему, чтобы жителям было просто и удобно получить любую государственную услугу или решить свой вопрос.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
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