Ленобласть и «ВКонтакте» создадут единую экосистему цифровых сервисов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Ключевая задача — объединить все региональные цифровые сервисы в одну экосистему.

Ленобласть и «ВКонтакте» создадут единую экосистему цифровых сервисов

Фото: vk.com

Тема:
ПМЭФ 2023

Ленинградская область совместно с крупнейшей социальной сетью в России и странах СНГ «ВКонтакте» создаст экосистему цифровых сервисов региона. Соответствующее соглашение на ПМЭФ — 2023 подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании «ВКонтакте» Марина Краснова.

«Представлять компанию не надо: думаю, что, как и я, вы все здесь активные пользователи сети „ВКонтакте“. Наша цель, как органов государственной власти, как правительства быстро развивающегося региона — это создание и развитие экосистемы цифровых сервисов Ленинградской области. Это сложный проект, он подразумевает создание единого каталога цифровых сервисов для граждан, и, конечно же, в нем будут задействованы наши профильные основные комитеты: здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты», — пояснил глава региона.

По его словам, ключевая задача — объединить все региональные цифровые сервисы в одну экосистему, чтобы жителям было просто и удобно получить любую государственную услугу или решить свой вопрос.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Тема:
ПМЭФ 2023
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