В соцсети «ВКонтакте» дали советы по привлечению зрителей к просмотру видеоконтента

Для вовлечения зрителя в осознанный просмотр видеоконтента нужно использовать такие инструменты как совместный просмотр и короткие клипы. Об этом на сессии «Борьба за цифровое внимание: что будет смотреть зритель завтра?» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала гендиректор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова.

По ее словам, интерактив — это следующий шаг в привлечении аудитории.

«Мы верим в новый формат, который будет вовлекать аудиторию в осознанное смотрение. Совместный просмотр — мы с командой смогли создать эту технологию. Цифры отличные. Эта технология позволяет нам с вами собравшись в одной комнате, только в онлайне, смотреть, например, видеоконтент — это может быть футбольный матч, сериал. И мы можем обсуждать увиденное. Работа со звуком нам удалась и эта технология у нас уже есть», — рассказала она.

В совместном просмотре могут принимать участие и сами создатели контента, которые вместе со зрителями могут тут же обсуждать увиденное.

Кроме того, по словам Красновой, полезным инструментом являются короткие видео-нарезки — клипы.

«Они (клипы) супер-конверсионные. С их помощью можно не только рекламировать и продвигать услуги и товары, но и вовлекать зрителя в осознанное смотрение. Клипы и совместный просмотр — вот мои рекомендации», — заключила она.

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