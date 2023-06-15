Решетников: на ПМЭФ заключили первое СЗПК в сфере туризма

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Решетников отметил важность подписания на ПМЭФ первого соглашения о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в сфере туризма. Документ в четверг, 15 июня, подписали «Чегем Агро» и «Экопарк — Нижний Новгород».

«Подписали сегодня два соглашения о защите и поощрении капиталовложений почти на 12 млрд рублей. Это проекты в Нижегородской области и в Кабардино-Балкарской Республике», — отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, оба субъекта ранее уже заключали СЗПК, отмечен интерес бизнеса к этому механизму, расширяется его география и отраслевая направленность.

«Уже сейчас в стране действуют 50 СЗПК, повышая вероятность запуска инвестиционных проектов, в том числе проектов технологического суверенитета, и обеспечивая ускоренную окупаемость», — добавил министр.

Принимаемые в России законы работают на благосостояние россиян, заключил Решетников.

Соглашение было подписано в присутствии Решетникова, главы Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбека Кокова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В Кабардино-Балкарии «Чегем Агро» построит тепличный комплекс на 37 га, где будут производиться по 9 тыс. т томатов в год, будет создано порядка 600 рабочих мест в рамках первой очереди.

«Необходимо отметить, что это уже второй „прорывной“ проект Кабардино-Балкарской Республики, поддержанный Министерством экономического развития Российской Федерации с помощью механизма защиты и поощрения капиталовложений», — сообщил глава КБР Казбек Коков.

В Нижнем Новгороде компания «Экопарк-Нижний Новгород» построит туристический комплекс с гостиницей, спортивными трассами, детскими площадки, термальными зонами отдыха. Это будет не только стимулировать приток туристов, но и поможет местным жителям отдохнуть, не покидая регион.

«Стабилизация условий реализации проекта помогает строить планы на будущее, а возмещение затрат на строительство объектов инфраструктуры важно и актуально для любого проекта», — отметил руководитель «Экопарк-Нижний Новгород» Дмитрий Лейкин.

«Проект уникальный для Нижегородской области, он предполагает создание настоящего городского курорта: одного из крупнейших в России термального комплекса с бассейнами, пятизвездочной гостиницы на 225 номеров, а также лыжных и беговых трасс, детских и спортивных площадок», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений — единственный механизм, который совмещает компенсацию инфраструктурных затрат и стабилизационную оговорку, неизменность условий реализации инвестпроекта. А именно, условий налогообложения, землепользования, градостроения, порядка предоставления мер господдержки.

Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ. РФ.

Ранее в четверг сообщалось, что в Симферополе создадут первый в Республике Крым деловой квартал класса А+. Соглашение о реализации инвестпроекта на полях ПМЭФ подписали РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и АО «АйСи Инвест». Площадь инновационного пространства составит 20 тыс. кв. м.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что банк «РОССИЯ» подписал серию соглашений на ПМЭФ-2023.

Тема:
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