В 2024 году начнется производство новой модели Lada Iskra

В продажу машины попадут в 2025 году.
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
В конце 2024 года начнется производство новой модели Lada. Автомобиль под названием Iskra поступит в продажу в 2025 году. Об этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил журналистам на ПМЭФ-2023.
«Это решение уже утверждено правлением и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнется в конце следующего года», — отметил Соколов.
Он добавил, что Iskra придет на смену Granta. Последнюю модель прекратят производить после 2026–2027 годов.
Новая же модель будет строиться на европейской модульной платформе CMF-B от Renault Nissan. В «АвтоВАЗе» отметили, что постараются максимально локализовать комплектующие.
Продажи автомобилей в России выросли в 2,6 раза за год
Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «АвтоВАЗ» обещает нарастить объемы экспорта. В этом году запланировано экспортировать от десяти до 15 тысяч автомобилей Lada, а в 2024 — до 50 тысяч.
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