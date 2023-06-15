«Шансы на успех»: в Петербурге прошла встреча генпрокуроров РФ, Армении и Азербайджана

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

В Петербурге состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров РФ, Армении и Азербайджана

Фото, видео: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ, 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Российский, армянский и азербайджанский генпрокуроры встречаются в подобном составе в пятый раз.

В Санкт-Петербурге состоялась встреча с Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в трехстороннем формате. На заседании присутствовали главы прокуратур России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приветствуя иностранных коллег, Краснов подчеркнул ориентированность на успех встречи. По его словам, проведение мероприятия в Таврическом дворце располагает к этому. Он отметил, что последние столетие много судьбоносных решений было принято в этих исторических стенах.

Встреча глав надзорных ведомств уже в пятый раз прошла в подобном составе. Впервые российский, армянский и азербайджанский прокуроры встретились втроем в 2021 году. В прошлый раз заседание в трехстороннем формате прошло в декабре прошлого года в столице. Генпрокуроры трех стран обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокурор РФ провел рабочую встречу с коллегой из Азербайджана на полях ПМЭФ.

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