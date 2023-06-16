Ветер до 150 километров в час: мощный циклон обрушился на Индию и Пакистан

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Циклон Бипарджой обрушился на прибрежные районы Пакистана и Индии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashish Vaishnav; 5-tv.ru

Тема:
Погода

У зданий срывает крыши, передвигаться по улицам невозможно.

Более 40 тысяч человек эвакуированы из прибрежных районов Индии и Пакистана — над странами бушует циклон Бипарджой. Синоптики прогнозируют скорость ветра до 150 километров в час, а власти предупреждают, что в одном только штате Гуджарат могут пострадать до полутора миллионов человек.

К сожалению, первые жертвы стихии уже есть. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко продолжит.

Поваленные деревья, ураганный ветер: это Бипарджой, с бенгальского — «катастрофа», именно то, что сейчас происходит с Индией и Пакистаном. Циклон уже пересек Аравийское море и обрушился на индийский штат Гуджарат.

Полномасштабный шторм еще не начался, но уже дает о себе знать, переворачивая машины. В Индии сейчас полным ходом идет эвакуация: уже свыше 150 тысяч человек переместили во временные убежища.

Стихия затронула и Пакистан: с юго-восточного побережья власти эвакуировали более полусотни тысяч жителей и разбили десятки лагерей помощи при школах. Ветер, который разогнался до 200 километров в час, раскручивает транспортные средства как игрушечные.

У зданий срывает крыши, передвигаться по улицам невозможно. Движение поездов в регионе парализовано, а два крупнейших в Индии порта прекратили работу.

Индийские журналисты рассказывают о ситуации в прямом эфире — и ветер настолько сильный, что сбивает с ног. Циклон Бипарджой в регионе бушует почти неделю, эпицентр находится над Аравийским морем.

Из-за проливных дождей погибли семь человек. Рыбакам местные власти категорически запрещают выходить в море, а тех, кто уже не на берегу, просят срочно вернуться в свои дома, ведь волны достигают трех метров.

Ходить по улицам невозможно, вихри из песка сбивают с ног. Вот что происходит на дорогах — видимость нулевая.

Отголоски циклона ощущают на себе и в другой части этого же штата, где бушуют лесные пожары. Из-за сильного ветра спасателям не удается справиться с пламенем.

Циклон может спровоцировать мощный прилив. Некоторые прибрежные районы могут уйти под воду на три метра.

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