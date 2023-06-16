«Для баланса интересов»: прокуроров переориентируют на новый вид надзорной деятельности

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Прокуроры будут переориентированы на проактивный вид надзора в защиту бизнеса

«Для баланса интересов»: прокуроров переориентируют на новый вид надзорной деятельности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
ПМЭФ 2023

Главная задача соответствующего проекта — предупреждение нарушений, а не реагирование на уже совершенные.

Российские прокуроры будут переориентированы на новый «проактивный» вид надзорной деятельности в защиту прав бизнеса. Об этом Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил в рамках мероприятий на Петербургском международном экономической форуме.

По словам главы ведомства, законопроект уже готов. Он объяснил, что его главная задача — это предупреждение нарушений до того как они были совершены. Краснов отметил, что проект может помочь избежать негативных последствий для предпринимателей, граждан и России в целом.

«Для соблюдения баланса интересов общества, бизнеса и государства, по моему поручению разработан проект ведомственного приказа о защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности», — прокомментировал Краснов.

Российский генеральный прокурор в заключение добавил, что приказ пройдет процедуру общественного обсуждения и будет подписан по ее итогам.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ-2023.

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