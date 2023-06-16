Стасишин заявил о росте строящегося ИЖС на территории России

Ввод строящегося индивидуального жилищного (ИЖС) строительства возрос в прошлом году — показатель составил 102,3 миллиона квадратных метров. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Таким образом он прокомментировал заявления о том, что ввод многоквартирного жилья (МКД) на территории РФ растет, но снижаются объемы ввода объектов ИЖС. По его словам, такие показатели связаны с большим рекордом 2022 года.

«102,3 миллиона квадратных метров было введено в прошлом году, это был рекорд. <…> На это повлияла и газификация, на ввод ИЖС повлияла и дачная амнистия, но и объем по-настоящему строящегося индивидуального жилищного строительства тоже возрос», — заявил он в интервью в студии «Известий» на ПМЭФ.

Кроме того, он подчеркнул, что многоквартирное жилье в 2022 году также показало хороший объем ввода. В текущем году ставится задача выйти на показатель ввода многоквартирного жилья не менее 50 миллионов квадратных метров. Замминистра отметил, что для реализации есть все шансы.