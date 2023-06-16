Голикова озвучила число россиян, занятых с заработком ниже уровня МРОТ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

При этом около 12 миллионов россиян не имеют ни трудовых договоров, ни договоров гражданско-правового характера.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Около шести миллионов занятых в России зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«По ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка шести миллионов человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда», — указала она на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития».

Также, по ее данным, около 12 миллионов россиян не имеют ни трудовых договоров, ни договоров гражданско-правового характера.

«Они не наемные, они не имеют гражданско-правовых договоров, они не являются самозанятыми и так далее», — сказала Голикова.

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на той же сессии, добавил, что уровень безработицы в России превышает 10% на некоторых территориях страны. Как отметил чиновник, данные территории являются «трудоизбыточными», с ними предстоит работать адресно и целенаправленно.

«На сегодняшний день в Ингушетии самая высокая безработица по нашим статистическим данным, по-моему, 27%», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Голикова озвучила статистку смертности от онкологии в России.

Тема:
ПМЭФ 2023
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