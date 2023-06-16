«Бюджетный пирог»: Силуанов назвал правильный способ финансирования допрасходов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Силуанов: при увеличении расходов нужно перераспределять бюджетный пирог

«Бюджетный пирог»: Силуанов назвал правильный способ финансирования допрасходов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
ПМЭФ 2023

Государство ищет оптимальные пути в данном вопросе.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов озвучил некоторые пути финансирования расходов бюджета в случае его увеличения. По его словам, перераспределение «бюджетного пирога» — самый лучший способ, но самый трудный. Об этом он сообщил на полях ПМЭФ.

Силуанов уточнил, что есть и другие варианты — увеличение дефицита, повышение налогов. Однако самый оптимальный, отметил он, –перераспределение «бюджетного пирога».

Глава министерства объяснил, что если государство хочет тратить больше, то необходимо задуматься — откуда эти деньги взять. По его словам, при увеличении дефицита или налогов платить будет бизнес и население.

«Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего „бюджетного пирога"», — прокомментировал Антон Силуанов.

По его словам, это позволит перенести или отложить траты, которые есть сегодня, для того, чтобы получить необходимое. Он подчеркнул, что на практике реализовать такую задумку будет сложнее, однако это будет правильнее.

Министр в заключение добавил что в период с 2019 по 2022 год расходы бюджета выросли в 1,5 раза — с 18 до 29 триллионов рублей. По его мнению, искать средства стоит внутри страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская экономика нашла противоядие против западных санкций.

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