«Посмотрите, что делает Байден»: Захарова обвинила США в создании кризиса в ЕС

По мнению дипломата, сейчас решается, будет ли мир управляться из одного центра или же станет многополярным.

И одна из главных тем ПМЭФ — 2023 — формирование нового многополярного мира. Как заявила Мария Захарова в студии «Известий», США не считают себя равными другим странам НАТО: они только используют партнеров в своих целях, приводя Европу к колоссальному кризису.

«Посмотрите, что делает сейчас Байден. Ему вообще ничего не интересно, как страдает ЕС, какие издержки несут европейцы. Обрубили „Северный поток“, заявив о том, что не оставят этот проект в покое, пока его не уничтожат. Переориентировали бизнес ЕС на США, для того, чтобы платили налоги в казну Вашингтона, и оставили европейцев с колоссальным кризисом на континенте», — пояснила дипломат.

По словам Захаровой, европейцев еще и заставили обслуживать этот кризис, производя больше вооружений и выделяя колоссальные суммы на поддержку американского проекта на Украине. Но вот сейчас решается, будет ли мир управляться из одного центра или же станет многополярным.