«Посмотрите, что делает Байден»: Захарова обвинила США в создании кризиса в ЕС
Захарова обвинила США в создании кризиса в ЕС
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
По мнению дипломата, сейчас решается, будет ли мир управляться из одного центра или же станет многополярным.
И одна из главных тем ПМЭФ — 2023 — формирование нового многополярного мира. Как заявила Мария Захарова в студии «Известий», США не считают себя равными другим странам НАТО: они только используют партнеров в своих целях, приводя Европу к колоссальному кризису.
«Посмотрите, что делает сейчас Байден. Ему вообще ничего не интересно, как страдает ЕС, какие издержки несут европейцы. Обрубили „Северный поток“, заявив о том, что не оставят этот проект в покое, пока его не уничтожат. Переориентировали бизнес ЕС на США, для того, чтобы платили налоги в казну Вашингтона, и оставили европейцев с колоссальным кризисом на континенте», — пояснила дипломат.
По словам Захаровой, европейцев еще и заставили обслуживать этот кризис, производя больше вооружений и выделяя колоссальные суммы на поддержку американского проекта на Украине. Но вот сейчас решается, будет ли мир управляться из одного центра или же станет многополярным.
- 16 июн
- «Приносят извне»: Путин заявил, что у ВСУ скоро закончится своя техника
- 16 июн
- Путин: Россия не стремится дедолларизировать российскую или мировую экономику
- 16 июн
- Путин: самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и танки Leopard
- 16 июн
- Московский кредитный банк и VK начали сотрудничество в IT-сфере
- 16 июн
- «Без комка в горле невозможно читать»: Путин процитировал записи украинских националистов
- 16 июн
- Путин поставил точку в вопросе зависимости России от Китая: «Вы уже попали»
- 16 июн
- В VK дали советы по развитию блога
- 16 июн
- ВВП, поддержка граждан и бизнеса: какие темы затронул Путин в своей самой длинной речи
- 16 июн
- «Бой идет прямо сейчас. Шансов у ВСУ нет» — Путин о контрнаступлении
- 16 июн
- Путин заявил о ненужности проведения проверок части бизнеса
Читайте также
28%
-0.36 90.97
-0.10
Нашли ошибку?