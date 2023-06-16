Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в ночное время суток

Военная авиация ВС РФ ликвидировала бронетехнику украинских нацистов в ДНР. Минобороны предоставило видео работы российского вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении.

Российское летательное судно эффективно справляется с поставленными боевыми задачами даже в ночное время суток. Экипаж вертолета нанес удар по позициям украинских боевиков с помощью управляемой ракеты и ликвидировал бронированную машину из арсенала Вооруженных сил Украины.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, что украинская техника была уничтожена в результате точного попадания российского снаряда. На месте произошел взрыв.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны сообщили о значительных потерях ВСУ при наступлении на донецком направлении.