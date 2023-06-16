Глава ВТБ предложил передать контроль над «Яндексом» государству

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Глава ВТБ Костин: сделка по покупке доли «Яндекса» должна пройти по схеме Fortum

Глава ВТБ предложил передать контроль над «Яндексом» государству

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко

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Тема:
ПМЭФ 2023

По его словам, сделка на предложенных условиях не актуальна.

Российские активы «Яндекса» следует передать во владение государству по примеру финского энергоконгломерата Fortum. Об этом глава ВТБ Андрей Костин сообщил во время мероприятий на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Костина, заявленная стоимость продажи доли «нецелесообразна», поэтому оптимальным вариантом могла бы стать передача компании под внешний контроль.

Инвесторам поступило предложение приобрести «Яндекс» на рыночных условиях. При продаже не будут учитываться предусмотренные указом Владимира Путина 50% дисконта, которые полагаются при решении зарубежных владельцев выйти из активов РФ.

Костин выразил мнение, что сделка на подобных условиях вообще не выгодна. Поэтому, считает он, действовать стоит «по схеме „Фортума“» — то есть, передать активы государству с возможностью вернуть их после отмены санкций.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минфина Антон Силуанов назвал правильный способ финансирования допрасходов.

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