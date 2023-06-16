Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Политолог Дмитрий Саймс представил его как историческую личность.

В начале своей речи российский лидер заявил, что посвятит выступление развитию России.

ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.

Ранее 5-tv.ru начал трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.