Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Live 5 237 0

Главной темой форума стало суверенное развитие, как основа справедливого мира, а также призыв — объединить усилия во имя будущих поколений.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании юбилейного, XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема этого года — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». 5-tv.ru ведет прямую трансляцию выступления главы государства.

Среди гостей пленарного заседания на сцене президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Модератор — Дмитрий Саймс.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приоткрыл завесу тайны и рассказал о некоторых аспектах речи Владимира Путина.

«Как минимум можно спрогнозировать весьма и весьма объемное выступление, речь достаточно большая готовилась», — подчеркнул Песков в ходе беседы в эфире Первого канала.

Спикер Кремля добавил, что конечно же ожидается детализированная оценка экономики за прошедший год, а также глава государства очертит основные перспективы.

Владимир Путин прибыл на ПМЭФ утром и в ходе первой же встречи на полях форума осмотрел вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном эмиратский павильон. После чего состоялись переговоры один на один.

Петербургский экономический форум традиционно проходит в июне и уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что ПМЭФ не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.

Тема:
ПМЭФ 2023
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