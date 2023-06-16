Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании юбилейного, XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема этого года — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». 5-tv.ru ведет прямую трансляцию выступления главы государства.

Среди гостей пленарного заседания на сцене президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Модератор — Дмитрий Саймс.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приоткрыл завесу тайны и рассказал о некоторых аспектах речи Владимира Путина.

«Как минимум можно спрогнозировать весьма и весьма объемное выступление, речь достаточно большая готовилась», — подчеркнул Песков в ходе беседы в эфире Первого канала.

Спикер Кремля добавил, что конечно же ожидается детализированная оценка экономики за прошедший год, а также глава государства очертит основные перспективы.

Владимир Путин прибыл на ПМЭФ утром и в ходе первой же встречи на полях форума осмотрел вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном эмиратский павильон. После чего состоялись переговоры один на один.

Петербургский экономический форум традиционно проходит в июне и уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что ПМЭФ не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.