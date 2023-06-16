Путин: Россия не стремится дедолларизировать российскую или мировую экономику

Россия никогда не стремилась избавить мировую экономику от доллара. По словам президента РФ Владимира Путина, власти не пытаются провести дедолларизацию даже внутри страны. Об этом он рассказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики», — прокомментировал Путин.

Глава государства также опроверг намерение дедолларизировать мировую экономику. Российский президент отметил, что партнеры страны в Африке или Арабском мире могут подтвердить это. По его словам, влияние валюты в глобальном смысле связано лишь с экономическими потенциалами страны, которой она принадлежит.

Путин заключил, что американская экономика является одной из мировых, однако теперь она по показателям покупательной способности уступает КНР. По его словам, власти Соединенных Штатов сегодня сильно злоупотребляют доверием своих граждан, что подрывает «могущество» США во всех сферах, в том числе и финансовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поставил точку в вопросе зависимости России от Китая.