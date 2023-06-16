На стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге создадут культурно-спортивный кластер

Будет проведена реконструкция, планируется развитие прилегающей к нему территории.
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
На стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге создадут новый культурно-спортивный кластер. Соответствующее соглашение в пятницу, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор города Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
На стадионе будет проведена реконструкция, планируется развитие прилегающей к нему территории.
«Стадион „Петровский“ многие годы служил Петербургу. На нем одерживал победы наш „Зенит“. Сейчас стадион нуждается в развитии», — отметил Беглов.
Он добавил, что «Газпром» является стратегическим партнером Санкт‑Петербурга и реализует проекты не только в сфере энергетики, но и спорта, культуры, образования, благоустройства. Проект реконструкции «Петровского» входит в дорожную карту взаимодействия при реализации проектов социально-экономического развития города.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Газпром» и Кунсткамера подписали соглашение о сотрудничестве.
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