Путин на вопрос о возможности применения ядерного оружия заявил, что не хочет пугать весь мир
Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens
В каких случаях российская сторона может пойти на крайние меры?
Россия может прибегнуть к ядерному оружию только в случае прямой угрозы государственности. В этом сомнений нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Модератор события политолог Дмитрий Саймс задал российскому лидеру вопрос касательно того, в каких случаях страна может пойти на крайние меры и как противник должен это определить.
«Господин президент (Алжира Абдельмаджид Теббун. — Прим. ред.), он (Саймс. — Прим. ред.) к чему меня призывает или вынуждает? Чтобы я что сказал? Чтобы я напугал весь мир? Ну, зачем нам весь мир пугать», — ответил на это Путин.
ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в республике.
- 16 июн
- Банк «РОССИЯ» подписал соглашение с АО «Трансмашхолдинг»
- 16 июн
- «Информационная блокада»: Путин назвал методы, которые используются против России
- 16 июн
- На стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге создадут культурно-спортивный кластер
- 16 июн
- Путин: у большинства западных чиновников нет даже высшего образования
- 16 июн
- «Газпром» и Кунсткамера подписали соглашение о сотрудничестве
- 16 июн
- «Не мне его учить»: Путин не стал давать советов президенту США Байдену
- 16 июн
- «Половина вернулась»: Путин высказался об уехавших из страны россиянах
- 16 июн
- Президент Алжира заявил о намерении присоединиться к БРИКС
- 16 июн
- Путин на ПМЭФ почтил память Сильвио Берлускони минутой молчания
- 16 июн
- Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с коллегой из Турции на ПМЭФ — 2023
Читайте также
28%
-0.36 90.97
-0.10
Нашли ошибку?