Голикова спрогнозировала снижение уровня безработицы в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

По словам вице-премьера, регионы, где растет безработица, можно разделить на два вида.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Безработица в России будет снижаться, в стране будут востребованы квалифицированные рабочие группы. Об этом заявила «Известиям» в пятницу, 16 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, регионы, где растет безработица, можно разделить на две части: одна является традиционной, например Северный Кавказ, где высокий уровень рождаемости. Вторая группа — это регионы, которые пострадали, когда оттуда уходили крупные инвесторы. Последнее является текущей безработицей, которая не представляет опасности, отметила Голикова.

«Мы на эту ситуацию реагируем. Мы организуем временную занятость за счет государства, организуем общественные работы, но это уже сейчас не так востребовано, когда был самый первый этап, когда мы боялись всплеска безработицы. Через короткое время стало понятно, что нам не следует бояться высокого уровня безработицы», — сообщила вице-премьер сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она добавила, что уровень безработицы в будущем снизится, а страна будет нуждаться в квалифицированных рабочих группах.

Также в этот день Голикова заявила, что в России в настоящее время безработица находится на исторически низком уровне. По ее словам, показатель равен 2,4 млн человек по методологии Международной организации труда.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Голикова озвучила число россиян с заработком ниже уровня МРОТ.

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