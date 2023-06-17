Захарова об угрозах Запада участникам ПМЭФ: «Обрабатывали каждую страну»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Представитель МИД РФ Захарова заявила о давлении Запада на участников ПМЭФ

Захарова об угрозах Запада участникам ПМЭФ: «Обрабатывали каждую страну»

Фото: Cергей Бобылев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ПМЭФ 2023

По словам пресс-секретаря МИД РФ, это было колоссальное давление — представителей государств призывали отказаться от поездки в Петербург.

Западные страны, в особенности США, развернули целую компанию по предостережению государств от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такое заявление в интервью ТАСС сделала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, у Москвы есть подтверждения тому, что на гостей форума оказывалось колоссальное давление, сопровождавшееся прямыми угрозами.

«Еще как давили. У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны», — сказала Захарова на полях форума.

Как отметила представитель МИД, каждой стране в ходе соответствующих бесед внушалась мысль, что на ПМЭФ «ехать нельзя», так как последствия могут оказаться очень серьезными. Звучали напоминания о подготовке очередного пакета санкций, намеки, что несогласные могут попасть под ограничительные меры за неправильное решение. Всех просили «хорошенько подумать, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России».

Захарова также подчеркнула, что подобные кампании проводятся Западом регулярно и не только накануне ПМЭФ. Любая сделка с Москвой на государственном уровне или заключение договора между представителями крупного бизнеса сопровождаются атаками кураторов из США, Великобритании и Евросоюза. Порой эти кураторы заранее вылетают к месту проведения переговоров, чтобы непосредственно надавить на своих жертв.

«Обрабатывают местных чиновников и представителей бизнеса, запугивают, рисуют страшные картины. Либо приезжают сразу после — для того, чтобы попытаться разрушить договоренности. По всем поводам. Это и культура, и экономика, бизнес, политика, кстати говоря, медиасотрудничество тоже», — добавила Захарова.

В Северной столице проходит 26-й по счету экономический форум. Вопреки стабильно расширяющему списку антироссийских санкций ПМЭФ не теряет позиций и остается одной из крупнейших деловых площадок. Почти полторы сотни мероприятий были объединены главной темой 2023 года — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции на речь президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии форума.

Тема:
ПМЭФ 2023
17 июн
Сальдо: Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ
17 июн
Врио главы ЛНР Пасечник заявил о новом качественном составе мира
16 июн
Карякин и Раджабов сыграли в шахматы с участниками ПМЭФ
16 июн
Вице-премьер Чернышенко назвал развитие автотуризма в РФ федеральной задачей
16 июн
Минэнерго РФ: поддерживать цену нефти в районе 80 долларов за баррель реально
16 июн
Голикова спрогнозировала снижение уровня безработицы в России
16 июн
Гендиректор ВЦИОМа рассказал об отношении россиян к технологиям будущего
16 июн
Отложили все дела: как россияне смотрели выступление Путина на ПМЭФ — 2023
16 июн
Банк «РОССИЯ» подписал соглашение с АО «Трансмашхолдинг»
16 июн
«Информационная блокада»: Путин назвал методы, которые используются против России
+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Вдова Виктора Проскурина о последних минутах его жизни: «Успела ему крикнуть»
7:18
Пушков посоветовал Макрону «повлиять» на Украину, а не на Россию
6:51
Российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР
6:28
Захарова об угрозах Запада участникам ПМЭФ: «Обрабатывали каждую страну»
6:10
Госдолг США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов
5:50
Привел зал в замешательство: Байден завершил речь словами «Боже, храни королеву»

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Врио главы ЛНР Пасечник заявил о новом качественном составе мира
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео